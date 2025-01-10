Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 января представили синоптики Казгидромета.
Циклон и его фронтальные разделы будут формировать погоду на северо-востоке и востоке страны, здесь сохраняется снег с метелью, погоду остальной части территории республики будет обуславливать поле высокого давления, в связи с чем ожидается погода без осадков.
13 января на западные области будет смещаться очередная ложбина северного циклона, с которой прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедные явления. По РК ожидается усиление ветра, туман.
На севере Казахстана в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 8-18 мороза, на востоке страны столбики термометра достигнут отметки 10-27 мороза, а на остальной территории РК в температурном фоне резких изменений не ожидается.