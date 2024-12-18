Прогноз погоды на 19-21 декабря представили синоптики Казгидромета.

С 19 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон, — ожидается снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.

19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны ожидается сильный снег. С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре – понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман.

Колебание температуры воздуха ночью прогнозируется:

на западе страны от 3-13 до 5-18 мороза,

на востоке от 10-26 до 7-20 мороза;

На остальной территории ожидается понижение температуры воздуха:

ночью на северо-западе,

севере до 10-20 мороза,

в центре страны до 13-25 мороза,

на юге, юго-востоке республики до 7-13,

в горных районах 15-18 мороза.

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