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В ожидании циклона с запасами влаги. О погоде в ближайшие три дня

Фото alau.kz

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги.

С приходом циклона ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега: 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки.

По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра в северной половине с низовой метелью.

Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит 10-22 тепла, затем 2 ноября понизится до 5-13 тепла.

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