В ожидании южного циклона. Прогноз погоды на выходные

В предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь.

По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.