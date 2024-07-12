В ожидании южного циклона. Прогноз погоды на выходные

pixabay.com
В предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.
На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь.
По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.
На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная РТН