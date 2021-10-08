В ожидании мощного антициклона. Прогноз погоды на 9-11 октября

ФОТО ALAU.KZ
Мощный антициклон, который словно огромным куполом накрыл европейскую часть России, обусловил погоду без осадков и вынос тёплого воздуха на запад и северо-запад страны.
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Столбики термометров, в этих регионах, в дневное время повысятся до +15+20 градусов.
Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием поля низкого давления и связанных с ним атмосферными фронтами, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, в южных регионах с выпадением града и усилением ветра.
На севере, востоке, в центре и юге страны в ночные и утренние часы ожидается туман.
На севере, в центре и на востоке республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 7-15 тепла до 0-7 тепла, в южных регионах 3-8 тепла, в горных районах 3 мороза, днем 10-15 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области