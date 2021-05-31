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В ожидании обширного циклона. Прогноз погоды на 1-3 июня

Ожидается неустойчивая погода, сообщают синоптики Казгидромета. 

На большей части республики обширный циклон вызовет неустойчивую погоду, ожидаются дожди с грозами.

Днем 2 июня на западе, 3 июня на севере республики – сильный дождь, возможно выпадение града и усиление ветра.

Лишь в северной половине республики, с отрогом Северо-Западного антициклона, прогнозируется небольшое понижение температурного фона ночью до 11…16, местами 8, днем до 21…26, местами 18 тепла.

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