В ожидании прохлады. Прогноз погоды на 27 июля в Костанае и области

Фото alau.kz
На большей части области дождь. На севере, востоке, юге области гроза, град, шквал.
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Ветер северо-восточный 9-14, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 23-28, на юге области 31 тепла.
В Костанае будет облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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