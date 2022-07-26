В ожидании прохлады. Прогноз погоды на 27 июля в Костанае и области

На большей части области дождь. На севере, востоке, юге области гроза, град, шквал.

Ветер северо-восточный 9-14, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 23-28, на юге области 31 тепла.

В Костанае будет облачно, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла

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