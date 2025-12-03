На большей части Казахстана в ближайшие дни с прохождением ложбины северо-западного циклона и связанных с ней фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.
Ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами по северу, востоку и в центре страны — низовая метель и гололед. Лишь на западе 4–6 декабря под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
Существенных изменений температурного фона синоптики не ожидают: температурные значения останутся в пределах климатической нормы для начала декабря.
Водителям и пешеходам рекомендуют учитывать ухудшение видимости и скользкость дорог, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также следить за оперативными предупреждениями местных метеослужб и дорожных ведомств.
Костанаец угрожал оружием женщине с собакой
«Импорт говядины нам не нужен»: Минсельхоз обещает нарастить поголовье и сдержать цены
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.