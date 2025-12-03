На большей части Казахстана в ближайшие дни с прохождением ложбины северо-западного циклона и связанных с ней фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами по северу, востоку и в центре страны — низовая метель и гололед. Лишь на западе 4–6 декабря под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

Существенных изменений температурного фона синоптики не ожидают: температурные значения останутся в пределах климатической нормы для начала декабря.

Водителям и пешеходам рекомендуют учитывать ухудшение видимости и скользкость дорог, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также следить за оперативными предупреждениями местных метеослужб и дорожных ведомств.

