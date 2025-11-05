В ближайшие три дня в Казахстане погода резко перестроится: мороз отступит, местами вернутся плюсовые температуры и осадки сменят характер.
На смену холодному антициклону, который принёс ночные минусы, быстро смещается циклон. Он сохранит осадки, но принесёт потепление: в северных и восточных регионах днём ожидается от −3 до +2 °C. На юге республики уже с 8 ноября установится сухая и заметно более тёплая погода: днём термометры покажут +10…+15 °C.
- 6–7 ноября. На большей части страны — облачно, местами осадки (дождь со снегом). На севере и востоке удержатся слабые минусы днём, ночью холоднее.
- 8 ноября. Осадки на юге прекратятся, ощутимое потепление до +10…+15 °C. На севере и востоке сохранится переменная облачность.
Водителям и пешеходам стоит учитывать возможные участки скользкой дороги при переходе осадков из дождя в снег, а также перепады температуры между ночью и днём.
Полкило синтетики изъяли у 21-летнего рудничанина
Менее 120 тыс. тенге: самую частую зарплату назвали в РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.