В ПДД Казахстана внесут важные изменения и новые знаки

Проект обновлённых правил подготовит Комитет адмполиции МВД РК.

Судя по документу, ожидаемого всеми внесения в ПДД электросамокатов пока так и не произошло. В правилах сохранится прежнее понятие мопед: «Двух- или трёхколёсное транспортное средство, снабжённое двигателем внутреннего сгорания с объёмом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками», передают kolesa.kz

В теории под это толкование подходят сегодня электросамокаты. Ведь они как раз таки и оснащены электродвигателями и разгоняются до 50 км/ч. Подождём разъяснений от полицейских, ведь они то к мопедам приравнивают, то, наоборот, это отрицают. Если они начнут считать самокатчиков мопедистами, то ездить на двухколёсном электротранспорте разрешено будет только с 16 лет.

К слову, поправки в закон «О дорожном движении» для электросамокатчиков до сих пор обсуждают парламентарии. А новых мажилисменов, можно сказать, только что избрали. Так что ждём дальнейших изменений и разъяснений.

И ещё интересный момент: в проекте обновлённых правил так и не появился пункт, обязывающий водителей мопедов передвигаться в шлемах. Что тоже очень странно.

Нарушил? Посмотри видео!

Зато в ПДД РК отдельно пропишут пункт для патрульных, согласно которому в случае, если нарушение зафиксировано камерой, полицейский обязан предъявить видеозапись водителю для ознакомления.

Европротокол при малозначительной аварии

В новой редакции правил водителям будет разрешено в случае ДТП без пострадавших самостоятельно оформить место аварии и передать дело в полицию, то есть в ПДД официально пропишут так называемый европротокол.

Звучать на языке закона может так: «При взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав её, прибыть в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия». Данная норма будет действовать с 1 января 2024 года.

Возрастной порог для водителей автобусов

К перевозкам людей автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория D), предлагается допускать граждан, достигших 25-летнего возраста, имеющих стаж работы водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории D1, не менее трёх лет.

В данное время водителем-перевозчиком на автобусах от 8 до 16 посадочных мест можно стать в 21 год с трёхлетним стажем вождения. А порог в 25 лет установлен для более вместимых машин. Теперь, получается, все автобусы уравняют.

Новые дорожные знаки

Вместе с тем появятся в ПДД и новые дорожные знаки:

5.44 «Зона с ограничениями стоянки». Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.45 «Конец зоны с ограничениями стоянки».

5.46 «Зона с ограничением максимальной скорости». Место, с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена максимальная скорость движения.

5.47 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».

5.48 «Пешеходная зона». Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов.

5.49 «Конец пешеходной зоны».

5.50 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Запрещается движение механических транспортных средств или вида(ов) транспортного средства, экологический класс которых ниже экологического класса, указанного на знаке, или экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.

5.51 «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств».

В целом проект обновлённых правил получился не на столько уж и революционным. Ряд ожидаемых поправок в нём не появился. Не попали в ПДД РК, как мы уже говорили, электросамокаты, не появилась в них и средняя скорость, которой пугали полицейские, да и многое другое. Но опять-таки пока это только проект изменений, и, возможно, он будет ещё дополнен

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