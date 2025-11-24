В Казахстане вступили в силу изменения и дополнения к Правилам дорожного движения от 23 ноября. В МВД рассказали о ключевых нововведениях и причинах их введения.

Главное для водителей

Скорость для грузовиков в населённых пунктах — до 50 км/ч.

Исключение — участки, где знаками разрешено 80–90 км/ч. «Ограничение скорости связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов: при 60–65 км/ч риск возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч», — пояснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Исключение — участки, где знаками разрешено 80–90 км/ч. «Ограничение скорости связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов: при 60–65 км/ч риск возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч», — пояснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова. Движение колонной в условиях ограниченной видимости.

Детализированы права и обязанности полиции и участников движения при тумане, буране, снегопаде и сильном дожде. В колонне запрещены перестроения, обгоны и самовольные остановки. При числе автомобилей свыше 10 обязательно сопровождение двумя патрульными автомобилями.

Детализированы права и обязанности полиции и участников движения при тумане, буране, снегопаде и сильном дожде. В колонне перестроения, обгоны и самовольные остановки. При числе автомобилей обязательно сопровождение патрульными автомобилями. Остановки автобусов категорий М2 и М3.

Всем автобусам с количеством мест для сидения более восьми (без учёта водителя) разрешена посадка и высадка пассажиров на остановках маршрутного транспорта.

Всем автобусам с количеством мест для сидения более восьми (без учёта водителя) пассажиров на остановках маршрутного транспорта. Оранжевые/жёлтые проблесковые маячки без разрешений.

Их можно использовать на быстросъёмном креплении без получения спецразрешений при: работах на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, сопровождении групп велосипедистов, перевозке детей автобусами.

Ранее требовались переоборудование ТС и отметка в техпаспорте.

Их можно использовать на быстросъёмном креплении при: Электронные путевые листы и обновлённые схемы ПДД.

Разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения наглядности оцифрованы изображения дорожных знаков, рисунков и разметки.

Призыв МВД

«Уважаемые участники дорожного движения! Изучайте обновлённые требования и строго соблюдайте ПДД», — подчеркнула представитель МВД. В ведомстве напоминают: дисциплина на дороге — ответственность каждого и ключ к снижению аварийности.

На набережной между Костанай и Тобылом строят четырёхзвёздочный Courtyard by Marriott В Костанайском районе, на участке будущей набережной между областным центром и Тобылом, началось возведение четырёхзвёздочного...

Нормы сменного графика работы казахстанцам разъяснили в минтруда Министерство труда и социальной защиты населения продолжает рубрику «Важно знать» и разъясняет, когда и как...

Быстро смещается циклон - прогноз погоды В конце ноября погода в Казахстане разделится по регионам. На юге страна продолжит наслаждаться тёплой...