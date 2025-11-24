USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

В ПДД внесли изменения: ограничение скорости, правила движения колонной и электронные путевые листы

— Сегодня, 16:21
Изображение для новости: В ПДД внесли изменения: ограничение скорости, правила движения колонной и электронные путевые листы

Фото пресс-службы ДП

 В Казахстане вступили в силу изменения и дополнения к Правилам дорожного движения от 23 ноября. В МВД рассказали о ключевых нововведениях и причинах их введения.

Главное для водителей

  • Скорость для грузовиков в населённых пунктах — до 50 км/ч.
    Исключение — участки, где знаками разрешено 80–90 км/ч. «Ограничение скорости связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов: при 60–65 км/ч риск возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч», — пояснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
  • Движение колонной в условиях ограниченной видимости.
    Детализированы права и обязанности полиции и участников движения при тумане, буране, снегопаде и сильном дожде. В колонне запрещены перестроения, обгоны и самовольные остановки. При числе автомобилей свыше 10 обязательно сопровождение двумя патрульными автомобилями.
  • Остановки автобусов категорий М2 и М3.
    Всем автобусам с количеством мест для сидения более восьми (без учёта водителя) разрешена посадка и высадка пассажиров на остановках маршрутного транспорта.
  • Оранжевые/жёлтые проблесковые маячки без разрешений.
    Их можно использовать на быстросъёмном креплении без получения спецразрешений при:
    • работах на дорогах,
    • сопровождении крупногабаритных и опасных грузов,
    • сопровождении групп велосипедистов,
    • перевозке детей автобусами.
      Ранее требовались переоборудование ТС и отметка в техпаспорте.
  • Электронные путевые листы и обновлённые схемы ПДД.
    Разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения наглядности оцифрованы изображения дорожных знаков, рисунков и разметки.

Призыв МВД

«Уважаемые участники дорожного движения! Изучайте обновлённые требования и строго соблюдайте ПДД», — подчеркнула представитель МВД. В ведомстве напоминают: дисциплина на дороге — ответственность каждого и ключ к снижению аварийности.



