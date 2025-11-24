В Казахстане вступили в силу изменения и дополнения к Правилам дорожного движения от 23 ноября. В МВД рассказали о ключевых нововведениях и причинах их введения.
Главное для водителей
- Скорость для грузовиков в населённых пунктах — до 50 км/ч.
Исключение — участки, где знаками разрешено 80–90 км/ч. «Ограничение скорости связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов: при 60–65 км/ч риск возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч», — пояснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
- Движение колонной в условиях ограниченной видимости.
Детализированы права и обязанности полиции и участников движения при тумане, буране, снегопаде и сильном дожде. В колонне запрещены перестроения, обгоны и самовольные остановки. При числе автомобилей свыше 10 обязательно сопровождение двумя патрульными автомобилями.
- Остановки автобусов категорий М2 и М3.
Всем автобусам с количеством мест для сидения более восьми (без учёта водителя) разрешена посадка и высадка пассажиров на остановках маршрутного транспорта.
- Оранжевые/жёлтые проблесковые маячки без разрешений.
Их можно использовать на быстросъёмном креплении без получения спецразрешений при:
- работах на дорогах,
- сопровождении крупногабаритных и опасных грузов,
- сопровождении групп велосипедистов,
- перевозке детей автобусами.
Ранее требовались переоборудование ТС и отметка в техпаспорте.
- Электронные путевые листы и обновлённые схемы ПДД.
Разрешено применение путевого листа в электронной форме. Для повышения наглядности оцифрованы изображения дорожных знаков, рисунков и разметки.
Призыв МВД
«Уважаемые участники дорожного движения! Изучайте обновлённые требования и строго соблюдайте ПДД», — подчеркнула представитель МВД. В ведомстве напоминают: дисциплина на дороге — ответственность каждого и ключ к снижению аварийности.
