В Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

XXIV зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел КНР.
Почти 3000 спортсменов из 91 страны будут бороться за одну из 109 золотых медалей в семи видах спорта. Следует отметить, что Пекин — первый город, принимающий как летние, так и зимние Игры, спустя 14 лет после проведения летних Олимпийских игр 2008 года.
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