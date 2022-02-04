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В Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

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XXIV зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел КНР.

Почти 3000 спортсменов из 91 страны будут бороться за одну из 109 золотых медалей в семи видах спорта. Следует отметить, что Пекин — первый город, принимающий как летние, так и зимние Игры, спустя 14 лет после проведения летних Олимпийских игр 2008 года.

Церемония открытия ознаменует официальный старт зимних Олимпийских игр — 2022. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал эффективные и безопасные Игры.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить миру упорядоченные, безопасные и великолепные Игры», — заявил он.

Отметим, что право принять зимнюю Олимпиаду Пекин получил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре. Пекин опередил Алматы с перевесом всего в четыре голоса.

Соревнования проходят в трех кластерах. В самом Пекине пройдут соревнования в закрытых помещениях — керлинг, конькобежный спорт, фигурное катание и хоккей, а также биг-эйр и церемонии открытия и закрытия.

В Яньцине, расположенном в 75 километрах от Пекина, пройдут соревнования по санному спорту — бобслею — и горным лыжам, а в горах Чжанцзякоу, расположенных в 180 километрах от столицы Китая, пройдут соревнования по фристайлу на лыжах и сноуборде, прыжкам с трамплина, биатлону и лыжным гонкам.

Многие объекты Игр 2008 года в Пекине были перепрофилированы, включая Водный куб для плавания, который был отремонтирован и стал домом для керлинга, и Пекинский национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо», где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр.

Отмечается, что на всех объектах использовался искусственный снег, хотя за неделю до Игр в Чжанцзякоу выпало немного естественного снега. По оценкам, только в Яньцине для производства искусственного снега было использовано 222,8 миллиона литров воды.

На зимних Олимпийских играх дебютируют Гаити и Саудовская Аравия — обе в горнолыжном спорте.
Пекин-2022 — вторая Олимпиада, которая пройдет во время пандемии COVID-19, и, как и в Токио прошлым летом, на трибунах не будет ни зрителей, ни родственников спортсменов.

Все участники Игр, от спортсменов до волонтеров и представителей СМИ, ежедневно проходят ПЦР-тесты и заключены в строгую замкнутую систему, в которой движение ограничено на все время Олимпиады. Медицинские маски обязательны в любое время, кроме как во время соревнований и тренировок, а также во время еды и питья.

Помимо жесткого контроля за соблюдением правил COVID-19, Игры чреваты политической напряженностью и дипломатическим бойкотом от ряда стран. Международный олимпийский комитет (МОК) подвергся серьезной критике за присуждение Олимпийских игр Китаю из-за предполагаемых нарушений прав человека в этой стране.

Знаменосцами олимпийской сборной Казахстана выбраны лидер команды по шорт-треку, победитель и призер этапов Кубка мира Абзал Ажгалиев и казахстанская конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова.

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