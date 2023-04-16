В пене для бриться пытались передать телефон осужденному в Костанайской области

Попытку проноса предотвратили сотрудники учреждения.
«При досмотре посылки, адресованной осужденному И. был обнаружен сотовый телефон марки Samsung с сим—картой внутри, который был спрятан во флаконе от пены для бритья», — сообщается в ведомстве.
Факт был зарегистрирован. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее была предотвращена попытка провоза запрещённых веществ на территорию исправительного учреждения. Вещество зеленого цвета, было спрятано в бутылке. При проведении экспертизы было выяснено, что вещество являлось насваем.