В первый день весны в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

1 марта в Костанайской области ожидаются туман, низовая метель, ветер со скоростью до 20 м/с.

Температура ночью ожидается -8 градусов, днем -16 градусов.

Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

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