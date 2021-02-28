USD 417.02
EUR 505.51
RUB 5.59
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В первый день весны в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

В первый день весны в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение

Vinkmag ad

1 марта в Костанайской области ожидаются туман, низовая метель, ветер со скоростью до 20 м/с.

Температура ночью ожидается -8 градусов, днем -16 градусов.

Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Информация о закрытии дорог по данным РГП «Казавтожол»