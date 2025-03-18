Повторение прошлогоднего паводка, с масштабными подтоплениями территорий населенных пунктов, в этом году в Костанайской области не ожидается. Об этом сообщили представители руководства региона и департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас водохранилища Костанайской области наполнены на 63%. Они способны вместить еще 522 миллиона кубометров воды. Но, ожидается, что со стороны Российской Федерации и с полей в водоемы региона придет еще 360 миллионов кубометров. Акимат области, совместно с «Казводхозом» Тобол-Торгайской бассейновой инспекции, разработал план безопасного слива воды из хранилищ. В прошлом году с Каратомар приходилось сбрасывать 3300 кубометров в секунду, сейчас, за тот же отрезок времени сливается всего 10 кубометров. А опасность подтопления домов на прибрежных территориях возникает только при сбросе пятисот кубометров. Руководство оперативного противопаводкового штаба постоянно находится на связи с российскими коллегами.



«По обмену оперативной информации с коллегами, тоже, запасы снега примерно такие же, одинаковые, как и в нашем регионе, среднестатистические. Поэтому, находимся постоянно мы с ними на связи, рисков пока, опасений не прогнозируется», — говорит начальник ДЧС Костанайской области Дамир Ермагамбетов.



Ожидается, что пик паводка наступит в течение ближайших трех дней, и идти он будет как раз во время празднования Наурыза. На юге региона ожидается повышение температуры до 17 градусов тепла. До 24 марта будут проведены все взрывные работы на реках. Всего запланировано 55 подрывов льда.



«Объем взрывных работ превышает прошлогодний в три раза. Практически на всех территориях нашей области проводятся они. 55 взрывов это не предел. У нас есть второй этап, это при образовании заторов ледяных, уже будут дополнительно проводиться взрывные работы», — говорит заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков.



Уровень воды в Тоболе, согласно данным костанайского гидропоста, составляет 363 сантиметра. До критической отметки воде надо подняться еще на два с лишним метра. На особом контроле у служб гражданской защиты в связи с начавшимся паводком находится ситуация в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах.

Наблюдательные посты работают круглосуточно, чтобы не допустить возникновения ледяных заторов, и выхода рек из берегов.



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