USD 449.13
EUR 489.24
RUB 5.61
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В подделке результатов освидетельствования пьяных водителей, совершивших ДТП, подозревают сотрудников…

В подделке результатов освидетельствования пьяных водителей, совершивших ДТП, подозревают сотрудников центра психздоровья Костаная

Антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно — транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Электричество сегодня будут отключать в Костанае
Следующая новость

Каким будет лето 2023 года