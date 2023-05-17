В подделке результатов освидетельствования пьяных водителей, совершивших ДТП, подозревают сотрудников центра психздоровья Костаная

Антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья.

Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно — транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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