В подделке результатов освидетельствования пьяных водителей, совершивших ДТП, подозревают сотрудников центра психздоровья Костаная

Антикоррупционной службой по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц областного центра психического здоровья.
Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в фальсификации результатов освидетельствования граждан, совершивших дорожно — транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
По версии следствия в результате неправомерных действий граждане избежали административной ответственности и лишения права управления транспортным средством.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.