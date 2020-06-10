В поездах возобновили работу вагоны-рестораны, провожающих пускают в здания вокзалов

С начала июня казахстанцам стали доступны поезда, которые пока ездят только в пределах страны. Правда попасть на территорию вокзала могли только пассажиры. С сегодняшнего дня вводятся очередные послабления карантинных мер — разрешён допуск провожающих, заработали торговые точки, а в вагонах возобновили деятельность рестораны, сообщает alau.kz

С сегодняшнего дня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача на транспорте. Теперь посещать здание вокзала могут и провожающие. Правда сначала всех ждет проверка температуры и конечно обязательно наличие маски. На входе в здание костанайского ж/д вокзала размещен санитайзер для обработки рук. Только после всех этих процедур можно будет зайти внутрь. Дальше уже привычный досмотр сумок и металлоискатель.

«Людей у нас уже на данный момент билетов как бы практически нету. Люди выкупают. Ну сами видите, народ ходит посетители есть. С 1 июня у нас возобновлены пассажирские перевозки только внутри республиканского значения»,- сказал главный инженер вокзала города Костанай Нурлан Блишев.

Хоть перевозки и были возобновлены больше недели назад, но людей было немного, теперь же на вокзале кто-то на расстоянии метра друг от друга покупает билеты, кто-то провожает родственников, в общем становится привычно много людей. Кроме этого, есть еще несколько послаблений. Те, кто не любит брать еду из дома, а предпочитает питаться ресторанной едой, смогут это сделать. В поездах разрешили работу вагонов-ресторанов, правда, только с доставкой.

«То есть пассажир заказывает и ему доставляют с соблюдением всех санитарных требований. В запакованном виде приносят то, что он заказал. Сотрудники ресторана будут доставку осуществлять. Ограничено движение внутри вагона и между вагонами»,- сказала руководитель отдела управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Елена Климова.

В вагоне также должна соблюдаться социальная дистанция, и пассажиры должны быть в масках. Новым постановлением было отменено обязательное анкетирование всех пассажиров. Елена Климова рассказала, для чего оно было нужно.

«Для того чтобы мы не искали контактных. Чтобы если допустим выявилось заболевание мы по анкете, там есть ИИН, номер телефона, мы быстро могли найти не подключая полицию, не подключая другие органы могли найти этого человека быстро и госпитализировать, либо обследовать»,- сообщила Елена Климова.

Также на вокзалах возобновлена работа торговых точек, но не стихийных. Только магазинчики с едой, бытовой химией и другими товарами.

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