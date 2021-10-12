В поезде «Аркалык — Нур-Султан» родилась девочка

Женщина родила в пассажирском поезде по дороге в столицу, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК» Қазақстан темір жолы», 8 октября 2021 года после отправления со станции «Аркалык» пассажирского поезда №603 сообщением «Аркалык — Нур-Султан» к работникам поездной бригады обратился мужчина, сообщив, что у его супруги начались роды.

Бригада поезда действовала согласно инструкции. На ближайшую станцию была ​​вызвана скорая помощь. До приезда врачей железнодорожные служащие начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам пришли врачи из Аркалыка — Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые также следовали в этом поезде. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия для малыша, — рассказал начальник поезда Торехан Абдраимов.

Как отмечается, по прибытии состава на станцию «Державинск» молодую маму и ее дочку проводники передали работникам скорой помощи.

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