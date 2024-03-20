В поисках насвая, смесей и снюса. В Костанае полицейские взялись за торговцев

Двухнедельную борьбу с насваем, и другими курительными и не курительными смесями, костанайские полицейские начали с Центрального рынка города. О намерениях рассказывать о их вреде, и наказывать тех, кто ею торгует, ранее объявили представители МВД. А ещё ранее, о том, что употребление насвая, одна из самых вредных и постыдных привычек, напомнил глава государства.

Ввоз, производство, продажа и распространение его, и других не курительных табачных изделий, запрещены Кодексом о «Здоровье народа» с 2015 года. Проверки начаты по всей республике.

«Цель, — выявление незаконной продажи табачных изделий, смесей нагревания, кальянных смесей, и, также, насвая и снюсов. Также, выявляем факты продажи лицам не достигшим 21 года, а также, без акцизных марок, то есть, сигареты низкого качества, которые продают нелегально»,- сообщил старший участковый инспектор полиции УПП «Строительный» Ханкожа Клышев.

Ранее, как рассказывает участковый инспектор, такие факты уже выявлялись на рынках на улице Складской, и на центральном. Эти части города считаются криминогенными, из-за постоянного скопления людей.

Предусматривается административная ответственность по разным статьям. По статье 441, 196,198, то есть, административные воздействия в виде штрафов.

Ст.196 КоАП РК «Незаконная торговля» — штраф 25МРП.

Ст. 198 КоАП РК. «Нарушение требований об информации о табаке и табачных изделиях», — штраф 50-100 МРП.

Ст. 441 КоАП РК «Нарушение запрета потребления табачных изделий» — штраф до 20 МРП.

Большинство точек по продаже различных товаров, связанных с табаком и курением, полицейским давно известны. Как выяснилось, известны они и многим костанайцам, и жителям области. У них даже наблюдается небольшой ажиотаж. Проверяющих продавцы тут видеть не рады.

— Господа, извините пожалуйста! Можете немножко отойти, я сейчас проверю данный бутик!

— Долго?

— Нет, не долго. Буквально одну минуту.

— А что вы так, что вы людей, народ долбите?

— Чем мы долбим?

— А чего вы тут ходите? Вон, идите, пьянь всякую проверяйте!

— Гражданин, успокойтесь!

Как выяснилось, полицейские не первые, кто пришел на рынок с проверкой. Еще раньше, на слова президента о насвае, отреагировали сотрудники другого ведомства.

— Уже позавчера ДЭР (департамент экономических расследований) был. Всю выгребли. Всю контрабанду. Так, что заходите.

— Нету, да?

— Проверяйте.

— Смотрите, назаконную, либо безакцизных марок не продавайте, то есть некачественный товар.

— У нас нету. И уже такие нам дали, сказали штрафы по 7 миллионов… Уже никто не будет.

— Предупреждены, да?

Итогом первого рейда стало обнаружение десятка экземпляров одноразовых электронных сигорет, которые полицейские рекомендовали убрать со стелажей и из продажи. Операция по борьбе с распространением насвая, продлится до конца марта.

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