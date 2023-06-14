В поле повышенного давления. Заморозки прогнозируют синоптики

На западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков.
Пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря.
В поле повышенного давления будут находится северные, центральные и восточные регионы республики. Здесь будет отмечаться кратковременное понижение температуры воздуха ночью 2-10 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.
При этом днем воздушные массы начнут постепенно прогреваться от 20-28 до 25-32 тепла.
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