В поле зайти невозможно. Аграрии о начале посевной кампании в Костанайской области

В Костанайской области началась посевная кампания. Но пока в не полную силу. Дело в том, что не все успели завершить обработку земель из-за повышенной влажности, да и тепла, говорят аграрии, пока слишком мало, чтобы почва успела прогреться. Но массово техника выйдет в поля уже в начале следующей недели.

В Костанайской области сейчас уже засеяно больше 235 тыс. га. Первыми аграрии сеют ячмень, овес и горох. При этом, как отмечают в управлении сельского хозяйства, многие сельхозтоваропроизводители сейчас завершают обработку почвы. Дело в том, дождливая осень оставила после себя серьезный запас влаги, и не везде можно было проехать технике.

«Этот год немного необычный, влагозарядка в почве близка к оптимальным. Запас продуктивной влаги составляет 170 мм, это очень хорошие запасы, то есть при формировании одного центнера урожая, у нас в среднем уходит до 10 мм влаги. Вот в такие запасы влаги и виды на урожай сохраняются достаточно неплохие», — говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Дмитрий Евстафьев.

Помимо этого не сильно теплый май тоже сказывается на темпе посевной кампании. Почва еще не до конца прогрелась, что может серьезно повлиять на всхожесть семян, поэтому аграрии и не торопятся сеять именно пшеницу. В хозяйстве Светланы Михайленко из Федоровского района техника еже вышла на поля, но работы идут не просто. К тому же часть пашни до сих пор стоит в воде, и когда они смогут приступить к работе, неизвестно.

«Большого оптимизма нет. Влага есть, сорняк идет. В поле зайти невозможно. Особенно в полях на трассах, когда мы на них зайдем непонятно, закрываем зябь. Техника, уборка наделала такие колеи, что там проехать сложно. У нас сейчас идет уборка. Закрываем влагу, тут же идут комбайны», — сказала учредитель ТОО «Азия Алтын — 2000» Светлана Михайленко.

В управлении сельского хозяйства Костанайской области отмечают, что точных данных, сколько сейчас такой пашни остается под водой, у них нет. Но обычно в таких случаях аграрии ждут, когда она просохнет, это может быть и середина лета, и засевают их травами на фураж, или вовсе оставляют на пары. В этом году пока вопрос с этими землями остается открытым, но по плану регион должен засеять больше 4 млн гектаров. Так же, аграрии ждут тепла, поэтому к массовой посевной они намерены приступить уже к началу следующей недели

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