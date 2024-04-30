В полиции предупредили о мошенниках, наживающихся на пострадавших от паводков

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге в СЦК сообщил о новом виде телефонных мошенников.

«По нашим оперативным данным, уже появились новые схемы интернет-мошенников. Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS, якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности, благодаря этому коду, мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее, важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные. Вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке: при личном визите, либо с использованием официальных веб-ресурсов. Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более, категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде sms и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам — можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца», — предупредил спикер.

Министерством внутренних дел проводится мониторинг информационного пространства. Пресекается распространение ложной информации. За ее распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Всего с момента объявления режима ЧС местного масштаба, связанного со сложной паводковой обстановкой, за распространение ложной информации возбуждено 2 уголовных дела и 13 административных производств.

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