В полиции прокомментировали инцидент с обгоревшим бездомным в Костанае

В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали инцидент с обгоревшим бездомным, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ведомстве отметили, что он еще 3 мая был доставлен в больницу полицейским автопатрулем, где находился на лечении до 5 июня. После выписки ему было назначено амбулаторное лечение.
«Ранее мужчина пояснил, что получил ожоги по своей неосторожности, претензий не имел, но в полиции проверяют этот факт. В настоящее время к решению вопроса подключены социальные службы и медики», — сообщили в полиции.
Ранее очевидец из Костаная рассказал о бездомном, чьи крики уже неделю доносятся из заброшенного дома.
«В заброшенном частном доме по адресу улица Толстого, 120 живут бездомные. Один из них после того, как его, видимо, кто-то облил бензином и поджег, периодически издает страшные крики, от которых стынет в жилах кровь у жителей близлежащих домов. Ночью, говорят, крики особенно пронзительные. Неравнодушные люди вызывали скорую, но те, приезжая, ставят обезболивающее и уезжают», — рассказал свидетель происходящего.
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