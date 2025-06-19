Сегодня в республике реализуется комплекс мер по поддержке здоровья детей — от рождения и на протяжении всего детства.

Минздрав систематизирует детскую помощь — на уровне ПМСП будут действовать педиатрические отделения, чтобы дети получали все нужные услуги в одном месте.

Совершенствуется работа патронажной службы. По стране работают 4 428 патронажных медсестер.

Еще 25 тысяч медработников среднего звена обучились по программе универсальной прогрессивной модели патронажных посещений и интегрированного ведения болезней детского возраста

В результате на 22% снизилась смертность детей на дому, на 3% снизилась поздняя госпитализация детей в стационары

С 2025 года в ПМСП открыты 94 Центра раннего развития и вмешательства с принципом «До диагноза – до инвалидности». Здесь дети с задержками развития получают помощь логопеда, психолога, реабилитолога.

Для раннего выявления врожденных пороков и нарушений развития с внутриутробного периода проводятся 4 вида скринингов:

неонатальный,

аудиологический,

офтальмологический,

психофизический.

В 2024 году неонатальным скринингом охвачено 96% новорожденных — около 347 тыс. детей.

На протяжении 10 лет детское население выросло на 34%, с 5 млн до 6,8 млн детей, включая 2,4 млн детей раннего возраста, сегодня почти каждый 3 гражданин страны — это ребенок.

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