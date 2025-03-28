Молодая женщина была убита на рабочем месте. Происшествие случилось 27 марта в городе Кульсары Атырауской области.

Данный факт прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области.

«По факту происшествия в городе Кульсары возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», начато комплексное расследование. 33-летний подозреваемый задержан по горячим следам и взят под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», – сообщили в полиции.

Жертвой преступления стала девушка 1995 года рождения, работавшая юристом в местной поликлинике. Она была убита прямо в своём кабинете, получив смертельные ножевые ранения, сообщает издание «Ак Жайык».

Как стало известно Atyrau ONLINE, трагедия произошла 27 марта, после обеда, прямо в рабочем кабинете, где женщина находилась одна. Внезапно туда вошел ее бывший супруг и напал с ножом.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские, но спасти женщину не удалось — она скончалась от полученных ран.

У погибшей остались двое детей.

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