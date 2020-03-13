В получении крупных взяток подозревается руководитель транспортной инспекции Костанайской области

В получении взяток подозревается руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области Жолдасбек Арапбаев. Его задержали с поличным с 1 миллионом тенге, сообщает alau.kz

В получении взяток подозревается руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области Жолдасбек Арапбаев. Предполагается, что незаконное вознаграждение он получал от субъектов предпринимательства на системной основе за общее покровительство по организации беспрепятственного проезда грузовых автотранспортных средств и непривлечение к административной ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов.

Как сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции, досудебное расследование начато костанайским подразделением.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 28 февраля после получения очередной взятки в сумме 1 млн тенге. Суд выдал санкцию на содержание Арапбаева под стражей.

Отмечается, что в 2019 году по республике осудили 14 сотрудников транспортной инспекции.

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