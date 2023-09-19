В получении взятки подозревается директор Костанайского областного представительства АО «Продкорпорация»

Антикоррупционная служба сообщила о задержании руководителей АО «Продкорпорация», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что Антикором в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья — зерна — проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

«В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций «Продкорпорации». При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники.

В настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО «Продкорпорация».

Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые переданы суду.

«По результатам комплекса специальных оперативно-разыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО «Продкорпорация». Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование», — сообщили в ведомстве.

Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит.