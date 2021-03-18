В получении взяток подозревается оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по Костанайской области

Антикоррупционной службой Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области.
Он подозревается в систематическом получении взяток от субъектов предпринимательства через доверенное лицо.
Незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
Сотрудник правоохранительного органа задержан и с санкции суда содержится под стражей.
Досудебное расследование на стадии окончания, планируется направление дела в суд.
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