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В посольстве США высказались о влиянии санкций на Казахстан

russian.rt.com

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В пресс-службе дипломатической миссии США высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, передает Tengrinews.kz.

«Ситуация в Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.

Так же как на протяжении всех 30 лет нашего партнерства мы привержены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять его экономику», — сообщили в дипмиссии США в ответ на запрос Tengrinews.kz.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов оказать всяческое содействие решению конфликта России и Украины, включая посреднические услуги.

«Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. (…) Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры», — сказал Токаев.
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