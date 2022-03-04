В посольстве США высказались о влиянии санкций на Казахстан

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В пресс-службе дипломатической миссии США высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, передает Tengrinews.kz.
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«Ситуация в Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан.
Так же как на протяжении всех 30 лет нашего партнерства мы привержены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять его экономику», — сообщили в дипмиссии США в ответ на запрос Tengrinews.kz.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов оказать всяческое содействие решению конфликта России и Украины, включая посреднические услуги.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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