В постановление главного санитарного врача Костанайской области внесли изменения

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 05.11.2020 года.

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«3) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах в следующем порядке:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки следующих транзитом через территорию Республики Казахстан;

водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование и следуют далее по маршруту;

водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории Республики Казахстан; проходят термометрию, анкетирование и предъявляют Справку. При отсутствии Справки граждане Республики Казахстан проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, продолжают следовать по маршруту до места назначения. При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом санитарно-эпидемиологической службы, прикомандированным к санитарно-карантинному пункту на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в областной Департамент санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутному листу, указанному в анкете. Специалист санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения (далее – УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 принимает решение о необходимости его госпитализации в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. УЗ получает соответствующую расписку согласно приложению 5 к настоящему постановлению. Департамент санитарно-эпидемиологической службы и УЗ оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 и УЗ по месту назначения прибывшего»;

2) подпункт 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) ограничение передвижения служб такси с 22:00 часов до 06:00 часов с обязательным ношением масок водителям и пассажирам такси;

3) подпункт 19) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«19) разрешение деятельности парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 08:00 часов до 19:00 часов, в воскресные дни – приостановить»;

4) подпункт 27) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«27) разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 21:00 часов, аптек – без ограничений».

5) подпункт 39) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«39) разрешение проведения совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 58 и 63»;

6) в пункт 2 добавить подпункт 50) «50) активизировать работу волонтёров, занятых доставкой товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоев населения.).

7) Добавить пункт 2-1

«2-1. Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) работу участковой службы с акцентом на выявление семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.) с оформлением рапортов и материалов с последующей передачей в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине;

4) охрану мест карантинизации;

5) принятие мер к лицам, нарушающим режим ограничений и требований, установленных настоящим Постановлением, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.».

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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