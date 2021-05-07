В постановление внес изменения главный государственный санврач

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление о сроках вакцинации, передает Tengrinews.kz.

В документе говорится, что вакцинацию в Казахстане будут проводить в два этапа с интервалом 45 дней, но могут быть исключения.

«Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем через 45 дней без учета дня вакцинации — компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней», — говорится в постановлении.

Ранее в Казахстане был увеличен срок вакцинации вторым компонентом «Спутника V». Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен до 45 дней (ранее был 21 день), а в целом допускается вакцинация вторым компонентом «Спутника V» в течение 90 дней. Это вызвало несогласие среди медицинского сообщества.

После этого министр здравоохранения Алексей Цой объяснил изменение интервала между получением двух компонентов вакцины «Спутник V» в Казахстане.

Он сообщил, что в министерство поступило письмо от разработчиков вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В нем сообщалось, что по результатам использования вакцин на аденовирусной платформе и на основе данных, полученных на основе массовой вакцинации «Спутником V» в России, Аргентине и других странах, возможным является увеличение интервала между введением первого и второго компонентов с минимально возможного 21 дня до 90 дней».

В свою очередь главный санврач Казахстана заявил, что увеличение интервала не влияет на силу иммунного ответа.

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