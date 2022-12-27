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В правила использования пенсионных накоплений внесут изменение

В правила снятия пенсионных накоплений внесут изменение, касающееся расширения прав вкладчиков по управлению своими активами.

Об этом на заседании правительства заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изменения предусмотрены проектом Социального кодекса. По словам министра, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

«Не более 50 процентов пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк», — заявила она.

Дуйсенова подчеркнула, что ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в личное управление, и за их доходность несет выбранная вкладчиком компания.

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