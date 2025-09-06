Министерство труда и социальной защиты населения обновило правила начисления пенсий: теперь в трудовой стаж будут включаться годы ухода за ребёнком как для матерей, так и для отцов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Мужчинам, ухаживавшим за ребёнком до достижения им трёх лет, теперь будут засчитывать этот период в трудовой стаж при назначении пенсии. Однако общий срок, который может быть учтён за уход за детьми, ограничен 12 годами на протяжении всей жизни.
Таким образом, в Казахстане намерены уравнять в правах отцов и матерей при расчёте пенсии по возрасту. Проект соответствующих поправок опубликован на портале “Открытые НПА” и будет находиться на публичном обсуждении до 24 сентября.
В документе подчёркивается, что эта мера направлена на устранение дискриминации по отношению к неработающим отцам, осуществлявшим уход за малолетними детьми.
«Срочно измените настройки". Казахстанцы могут потерять деньги из-за новой уловки мошенников
Казахстанцы скрыли свое имущество и незаконно получили от государства десятки миллионов тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.