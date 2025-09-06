 Ya Metrika Fast
В правила назначения пенсий по возрасту в РК внесли поправку

— Сегодня, 14:02
Министерство труда и социальной защиты населения обновило правила начисления пенсий: теперь в трудовой стаж будут включаться годы ухода за ребёнком как для матерей, так и для отцов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Мужчинам, ухаживавшим за ребёнком до достижения им трёх лет, теперь будут засчитывать этот период в трудовой стаж при назначении пенсии. Однако общий срок, который может быть учтён за уход за детьми, ограничен 12 годами на протяжении всей жизни.

Таким образом, в Казахстане намерены уравнять в правах отцов и матерей при расчёте пенсии по возрасту. Проект соответствующих поправок опубликован на портале “Открытые НПА” и будет находиться на публичном обсуждении до 24 сентября.

В документе подчёркивается, что эта мера направлена на устранение дискриминации по отношению к неработающим отцам, осуществлявшим уход за малолетними детьми.

 



