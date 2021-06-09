В Правила проведения ЕНТ внесли изменения

Министр образования и науки РК своим приказом от 3 июня 2021 года внес изменения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг «Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования», передает zakon.kz.

Так, говорится, что при запуске на тестирование поступающие запускаются в здание по одному.

Идентификация личности поступающего производится по пропуску и на основании документа, удостоверяющего личность, либо справки об окончании организации среднего образования в текущем году лиц, не достигших шестнадцати лет, — говорится в документе.

При этом поступающие, имеющие документ, удостоверяющий личность или паспорт, и подавшие заявление путем онлайн регистрации в автоматизированной системе, запускаются и идентифицируют личность через сканер объемно-пространственной формы лица человека.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа.

Как отмечается, применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание запрещенных предметов мобильной связи, оснащенных функциями переноса информации, в том числе пейджера, сотовых телефонов, планшетов, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуков, плейеров, модемов (мобильных роутеров), любые виды радио-электронной связи, в том числе Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи) смарт часы, калькулятор, наушники проводные и беспроводные, шпаргалки, учебно-методическую литературу.

При выявлении указанных выше запрещенных предметов во время произведения проверки металлоискателем в ходе запуска на тестирование, администратором тестирования составляется акт «Об исключении из здания поступающего при обнаружении металлоискателем в здание пункта проведения ЕНТ» и поступающий не допускается на данное тестирование.

Изменения коснулись и работы госкомиссии.

Так, председателями государственной комиссии назначаются руководители высших учебных заведений (руководители городских, районных (управлений) отделов образования), которые обеспечивают организацию и проведение ЕНТ, а также использование металлоискателей, устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса) и видеонаблюдения.

Также говорится, что государственная комиссия совместно с представителями правоохранительных органов обеспечивает охрану общественного порядка в период проведения тестирования.

Кроме того, она организует использование устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, в зависимости от площади аудитории (компьютерного класса), а также получение протокола измерения электромагнитного поля .

При проведении ЕНТ в электронном формате, поступающие запускаются в здание по одному, при этом производится идентификация личности поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека.

Кроме того, соблюдаются все вышеперечисленные меры, аналогичные для поступающих в очном формате.

Продолжительность ЕНТ составляет 240 минут (4 часа).

По истечении 60 минут тестирования осуществляется упражнения для глаз и физических упражнений перерыв в объеме 2 минут.По истечении 120 минут тестирования предоставляется перерыв в объеме 15 минут. По истечении 180 минут тестирования предоставляется перерыв в объеме 3 минут. Для поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки продолжительность тестирования — 65 минут. Для обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ продолжительность тестирования — 130 минут. Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, на ЕНТ отводится 120 минут (2 часа).

Для поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки, по родственным направлениям подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения — 80 минут.

При нарушении поступающим пункта 80 Правил, администратором тестирования совместно с наблюдателями тестирования составляется Акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории (компьютерного класса) поступающего. Он не допускается на данное тестирование и на тестирование, проходящее в период проведения ЕНТ.При нарушении поступающим пункта 80 во второй раз в период проведения ЕНТ аннулируются результаты ЕНТ первого раза и не допускается на конкурс по присуждению образовательного гранта.

Пункт 80 предусматривает, что при проведении ЕНТ в электронном формате поступающему не допускается:

выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения и сопровождения администратора тестирования, выполняющего функции дежурного по коридору;

выходить из аудитории (компьютерного класса) на не более 10 минут;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

обмениваться документами и бумагами формата А4, выданные поступающему для работы;

выносить из аудитории (компьютерного класса) документы и бумаги формата А4;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) и использовать шпаргалки, учебно-методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды радио-электронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт часы, наушники проводные и беспроводные и прочее);

шуметь перед или во время тестирования;

забирать с собой бумаги формата А4, выданные перед началом тестирования;

обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

намеренная порча техники для использования тестирования и системы безопасности.

Как отмечается, результаты тестирования у лиц, нарушивших эти правила не обрабатываются и подлежат аннулированию.

В случае отключения электричества, на рабочем месте тестируемого данные о процессе тестирования (ранее отмеченные ответы на тестовые задания, количество использованного времени тестирования) сохраняются.

При последующем продолжении тестирования тестируемый продолжает процесс тестирования с места прерывания процесса тестирования.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2021 года.

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