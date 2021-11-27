В правила проведения техосмотра внесли изменения

Министр индустрии и инфраструктурного развития приказом от 18 ноября 2021 года внес изменения в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает zakon.kz.

Теперь буду проверять (если авто переоборудовано или с завода на газе):

наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;

сопоставлять серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона.

отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;

целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;

наличие серийного номера и обозначений «Сжиженный нефтяной газ» (СНГ) или «Компримированный природный газ» (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве.

Так же в правилах установлено что, газобаллонное оборудование на транспортных средствах в специально уполномоченных организациях подвергается периодическим испытаниям с периодичностью, совпадающей с периодичностью освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной в паспорте на баллон (баллоны).

По результатам периодических испытаний специально уполномоченные организации оформляют свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве.

Обязательный техосмотр автомобилей и прицепов к ним проводится в центрах ТО со следующей периодичностью:

каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

каждые шесть месяцев – категорий M1, используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованных для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.