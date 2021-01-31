В правила выплаты АСП внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 21 января 2021 года внес изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи, передает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в пункт 26, в котором говорится, что в случае, когда нет возможности взыскать алименты по причине отсутствия сведений о местонахождении лица, обязанного содержать иждивенцев, совокупный доход семьи исчисляется на основании письменного заявления в произвольной форме с приложением документов от соответствующих органов о нахождении указанного лица в розыске.

Теперь совокупный доход семьи исчисляется без учета алиментов в случаях, когда плательщик:

не работает и зарегистрирован в качестве безработного в Центре (при представлении справки);

находится в местах лишения свободы либо изоляторе временного содержания (при представлении справки в произвольной форме от судебного исполнителя или из исправительного учреждения о том, что алименты на детей не перечисляются с указанием периода нахождения в местах лишения свободы либо изоляторе временного содержания);

состоит на учете в туберкулезном, психоневрологическом, онкологическом, санаторно-курортном диспансерах (стационарах), при предоставлении справки от соответствующих медицинских организаций;

выбыл на постоянное местожительство в государство, с которым Казахстан не имеет соответствующего соглашения;

уклоняется от содержания детей и других иждивенцев в связи со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими веществами, что подтверждается справкой соответствующего правоохранительного органа или заключением участковой комиссии.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 января).

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