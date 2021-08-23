В «Правительстве для граждан» просят перенести несрочный визит в ЦОН из-за образовавшихся очередей

После отмены обязательного бронирования с утра в ЦОНах образовались большие очереди, передает informburo.kz

Сотрудники «Правительства для граждан» призывают казахстанцев активнее пользоваться онлайн-сервисами портала eGov.

«До сегодняшнего дня мы работали по предварительной записи, когда услугополучатели заранее бронируют, на каждое время есть определённое число людей, затем каждые 15 минут талоны обновляют. Сегодня проверяем только по Ashyq, без брони. Мы не можем запрещать людям заходить», – пояснил руководитель отдела ЦОНа Алмалинского района Алматы Гунари Матбуса.

Он добавил, что лучше заранее бронировать очередь, поскольку по брони граждане обслуживаются в приоритетном порядке, и подчеркнул, что все услугополучатели, которые находятся в здании ЦОНа, имеют безопасный статус в Ashyq.

«Как мы и ожидали, сейчас наблюдается некоторое скопление людей в ЦОНах. Наши сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро обслужить всех услугополучателей», – написал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов в Facebook.

Он попросил посетителей соблюдать меры противоэпидемиологической ситуации, дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции.