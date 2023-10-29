В правительстве рассказали, какую помощь окажут семьям погибших на шахте имени Костенко

Акиматом Карагандинской области совместно с уполномоченными госорганами составляются списки членов семей сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау», погибших в результате пожара на шахте имени Костенко. По поручению Главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь, сообщает пресс-служба Правительства РК.

Так, предусматриваются следующие меры поддержки:

– покупка жилья для семей за счет средств компании;

– единовременное возмещение морального вреда в размере 10 годовых заработных плат;

– ежемесячная страховая выплата лицам, находившихся на иждивении до достижения 18 лет (до 23 – при обучении в вузе);

– ежемесячная выплата из Государственного фонда социального страхования в зависимости от заработной платы;

– ежемесячное государственное пособие по случаю потери кормильца в зависимости от количества лиц, находившихся на иждивении;

– погашение кредитов семей за счет средств работодателя;

– покрытие всех затрат, связанных с похоронами;

– трудоустройство детей и супругов;

– оплата обучения детей в возрасте до 23 лет;

– путевки на санаторно-курортное лечение супругам и детям;

– ежегодное выделение угля семьям, проживающим в домах с печным отоплением.

В соответствии с поручением Главы государства вопросы оказания всей необходимой помощи семьям погибших работников АО «АрселорМиттал Темиртау» находятся на особом контроле Правительства РК.

По последним данным, которые опубликовали к девяти утра 29 октября, спасатели нашли 35 тел погибших в шахте имени Костенко горняков.

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