В правительстве рассказали, какую помощь окажут семьям погибших на шахте имени Костенко

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Акиматом Карагандинской области совместно с уполномоченными госорганами составляются списки членов семей сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау», погибших в результате пожара на шахте имени Костенко. По поручению Главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь, сообщает пресс-служба Правительства РК.
Так, предусматриваются следующие меры поддержки:
– покупка жилья для семей за счет средств компании;
– единовременное возмещение морального вреда в размере 10 годовых заработных плат;
– ежемесячная страховая выплата лицам, находившихся на иждивении до достижения 18 лет (до 23 – при обучении в вузе);
– ежемесячная выплата из Государственного фонда социального страхования в зависимости от заработной платы;
– ежемесячное государственное пособие по случаю потери кормильца в зависимости от количества лиц, находившихся на иждивении;
– погашение кредитов семей за счет средств работодателя;
– покрытие всех затрат, связанных с похоронами;
– трудоустройство детей и супругов;
– оплата обучения детей в возрасте до 23 лет;
– путевки на санаторно-курортное лечение супругам и детям;
– ежегодное выделение угля семьям, проживающим в домах с печным отоплением.
В соответствии с поручением Главы государства вопросы оказания всей необходимой помощи семьям погибших работников АО «АрселорМиттал Темиртау» находятся на особом контроле Правительства РК.
По последним данным, которые опубликовали к девяти утра 29 октября, спасатели нашли 35 тел погибших в шахте имени Костенко горняков.