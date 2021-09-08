В Правительстве РК придумали новый способ сдерживания цен на продтовары

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В Казахстане с 2022 года стабилизационные фонды будут пополнять по новому принципу и отталкиваться от потребностей и численности населения. Это должно помочь сдержать рост цен на продовольствие, передает Azattyq Rýhy.
В рамках реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования в Министерстве сельского хозяйства РК заявили о необходимости пересмотреть принцип работы стабилизационных фондов. И сделать это, как считают в ведомстве, необходимо на основе прогноза. То есть следует закупать те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен, уверены в Минсельхозе.
На заседании Правительства первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров предложил ежегодно с января по май формировать в стабилизационных фондах запас картофеля, моркови, капусты и лука на пять месяцев. Причем объем этих товаров должен быть в объеме 30% от потребности городского населения. А вот гречневую крупу и подсолнечное масло планируется закупать от потребности всего населения.
«По расчетным данным, объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тысяч тонн, а также гречневой крупы – 17,6 тысячи тонн и подсолнечного масла – 28,5 тысячи тонн», – уточнил Айдарбек Сапаров.
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