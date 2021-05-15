В правительстве высказались о подорожании продуктов в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов провел совещание из-за подорожавших социально значимых продуктов. С начала года товары в среднем подорожали почти на 5 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как сообщили в правительстве, рост цен на социально значимые продукты с начала года по 4 мая составил 4,8 процента. Только в апреле стоимость товаров выросла сразу на 1,7 процента.

Больше всего подорожание заметно в Атырауской области — 6,8 процента, в Нур-Султане — 6,3 процента, в Шымкенте — 5,6 процента. Меньший рост цен наблюдается в Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях, но и там социально значимые продукты подорожали не менее чем на 4 процента.

Значительнее всего подорожали подсолнечное масло, сахар, куриные яйца и овощи.

Смаилов обратил внимание на повышение цены на картофель.

«Общая картина показывает, что Министерству сельского хозяйства необходимо принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания», — подчеркнул Смаилов.

В правительстве добавили, что в Мажилисе сейчас рассматривают законопроект «О биржевой торговле», Минторговли планирует внести туда поправки для сокращения сроков установления предельных цен на продукты. Кроме того, правительство планирует расширить финансирование форвардных закупок и «оборотной схемы».

В этой связи Смаилов поручил акиматам до конца мая расширить форвардные закупки до 10 миллиардов тенге и финансирование «оборотной схемы» — до 50 миллиардов тенге.

«По итогам полугодия на заседании правительства планируется рассматривать вопрос цен на социально значимые продовольственные товары. Исполнение поручений по «оборотной схеме», по форвардным закупкам, по дорожной карте — держать на особом контроле», — предупредил Смаилов.

Отметим, суть «оборотной схемы» заключается в облегченном кредите при финансировании торговых сетей, в то время как сети берут на себя обязательства по сдерживанию цен.

Форвардные закупки — это договор между двумя участниками, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель — оплатить и получить товар в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.

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