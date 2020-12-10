В преддверии Дня Независимости костанайские полицейские посетили семьи погибших сотрудников при исполнении

Полицейские навестили вдов погибших и поздравили с главным национальным праздником страны. Сотрудники полиции старшина Федор Балановский и сержант Каиржан Жаппасбаев погибли при исполнении служебных обязанностей в 1992 и 2009 годах.

Старшина милиции Федор Балановский погиб в результате огнестрельного ранения в 1992 году. Сотрудник милиции прослужил в органах внутренних дел 14 лет. За его плечами огромный опыт и стаж. 7 августа 1992 года при попытке старшиной милиции сопроводить задержанного, последний, завладев табельным оружием стража порядка, смертельно ранил его. Память о погибшем милиционере увековечена в Мемориале памяти и музее Департамента полиции Костанайской области «Милицейская слава».

Имя Каиржана Жаппасбаева также увековечено памятью о погибших. Инспектор дорожной полиции погиб 1 августа 2009 года в результате ДТП, совершенного по вине пьяного водителя, В тот момент полицейский осуществлял надзор за соблюдением дорожного движения. По пути в медицинский пункт, страж порядка скончался от полученных травм. У старшего сержанта полиции осталась супруга — Гульжан и сын — Даулет.

Заместитель начальника Управления кадровой политики Куаныш Дюсебаев вручил вдовам Татьяне Балановской и Гульжан Жаппасбаевой цветы, а также стражи порядка оказали материальную помощь.

Женщины поблагодарили полицейских за память о супругах и большое внимание. Всего полицейские посетили 17 семей сотрудников, погибших при исполнении в разные годы.

Стоит отметить, что полицейские региона не забывают героев и на постоянной основе оказывает поддержку семьям, погибших полицейских, а также многодетным семьям.

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