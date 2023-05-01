В предстоящую неделю будут отключать свет в Костанае

План работ Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт г. Костанай со 2 по 5 мая с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

2 и 3 мая с 10:00 до 19:00 — Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43, отель «Глория», ТОО «Пласт-окно», ТОО «Промстройпроект», детский сад «Жастык», «Центр красоты» по пр. Аль-Фараби 20, СТО по ул. Каирбекова 72.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 19, 20, 26, ул. Сьянова 65.

Частный сектор: пр. Тауельсиздик 4-21, ул. Сьянова 62-83, ул. Набережная 44-73, 42/1,42/2, 43/1-43/2, 44/3, пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1, 15/3.

Светофоры: ул. Каирбекова – пр. Тауельсиздик

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

5 мая с 10:00 до 19:00

ТОО «Костанай – Пенопласт» по ул. Чайкиной 4/2

со 2 по 5 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Чернышевского 30-66. ул. Строительная 8/1,8/2, 41/1-41/12, 49-53,87-99, ул. Целинная 33-45, ул. Рудненская 36/1-36/14.

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