В приграничных регионах РК проверяют автомобили из РФ

О нарушениях ПДД, совершённых казахстанцами за девять месяцев 2021 года рассказали на брифинге представители комитета административной полиции. Они даже вывели процентное соотношение самых частых из них.

Наиболее часто допускаемым нарушением в сфере дорожного движения является превышение установленной скорости. На их долю приходится 37% от всех допущенных нарушений ПДД. Следующее по значимости — это нарушение требований знаков и разметки. На их долю приходится 26%, то есть, практически, каждое четвертое нарушение правил дорожного движения. С начала года, пресечено почти 18 тысяч фактов управлений транспортом в состоянии опьянения. И это несмотря на ужесточение законодательства. Полицейские напоминают, что за такое нарушение с прошлого года предусмотрено лишение прав на семь лет и административный арест на 15 суток. А за управления автомобилем в состоянии опьянения уже лишённым такого права человеком, либо совершения ДТП, предусмотрено пожизненное лишение водительских прав. По данным МВД, такое наказание в Казахстане уже применено к более чем к 2,5 тысяч бывших водителей.

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«Кроме того выявлено более пяти тысяч фактов выезда на встречную полосу движения. Данное правонарушение является одним из наиболее тяжких, так как при его совершении высока вероятность совершения ДТП с летальным исходом», — отметил зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов.

40% нарушений выявляются автоматическими системами фиксации. На дорогах Казахстана установлено более 13 тысяч таких камер. Кстати, с 16 октября начали работу 6 единиц аппаратно-программных комплексов «АвтоУраган», недавно установленных на трассах в Костанайской области. До этого они две недели они работали в тестовом режиме. По данным МВД 460 тысяч нарушений совершили владельцы иностранных авто.

«В Костанайской области на одну автомашину марки «ВАЗ» было оформлено 51 предписание о необходимости уплаты штрафов на сумму 478 тысяч тенге. В этом же регионе установлена машина марки «Toyota Estima» из Кыргызской Республики, допустившей 91 нарушение ПДД на сумму более 1,1 млн тенге. Все они взысканы», — отметил Серик Тусипов.

Так же в МВД отмечают, что с августа этого года органами внутренних дел совместно с органами внутренних доходов в семи приграничных регионах проводится проверка ввозимого на территорию РК из РФ транспорта. Всего проверено более 8 тысяч автомашин, и выявлены факты ввоза авто, имеющего судебные обременения. Такие не могут быть поставлены на учет в Казахстане, так как не могут быть сняты с учета в России. Такие риски могут быть как на старые, так и на новые ввозимые авто, отмечают сотрудники полиции.

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