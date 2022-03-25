В приложении Отбасы банка произошёл сбой: пользователи не могли открыть счёт для пенсионных излишков

В мобильном приложении Отбасы банка наблюдаются сбои. Пользователи жалуются, что не могут открыть специальный счёт доя перевода единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ.

В мобильном приложении банка можно пополнять депозит, погашать кредит, совершать посткредитные, постдепозитные операции, а также открыть спецсчёт, который необходим для перевода пенсионных излишков. Из-за сбоя в приложении некоторые пользователи не могут подать заявку на снятие накоплений в ЕНПФ.

В Отбасы банке утверждают, что сама платформа enpf-otbasy.kz работает исправно, однако граждане, которые пытаются подать заявку на сайте, сообщают о возникающих проблемах.

Напомним, с 1 апреля в Казахстане повысят пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Чтобы успеть получить выплаты до этого момента, необходимо подать заявку до 28–29 марта 2022 года. Отбасы банк в течение двух дней рассмотрит заявку и направит её в ЕНПФ.

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