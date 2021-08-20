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В работе Ashyq произошел сбой

avtoradio.kz

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В работе приложения Ashyq произошел сбой. Об этом администраторы сервиса сообщили в своем официальном Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

«Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, пользователи уже несколько раз жаловались на сбой в Ashyq. Один из последних случаев произошел 11 августа.

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