В работе Instagram произошёл сбой

Из-за сбоя в работе Instagram пользователи соцсети столкнулись с проблемами с доступом к контенту, сообщает zakon.kz.

По данным сайта DownDetector, первые сообщения о перебоях в работе Instagram появились около 09:00 по времени Астаны.

Судя по карте, с проблемами с доступом к приложению столкнулись пользователи США, Бразилии, Турции, Швейцарии, Франции и других стран.

В самой компании пока не прокомментировали сбой в работе приложения.

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