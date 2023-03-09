В работе Instagram произошёл сбой

Из-за сбоя в работе Instagram пользователи соцсети столкнулись с проблемами с доступом к контенту, сообщает zakon.kz.
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По данным сайта DownDetector, первые сообщения о перебоях в работе Instagram появились около 09:00 по времени Астаны.
Судя по карте, с проблемами с доступом к приложению столкнулись пользователи США, Бразилии, Турции, Швейцарии, Франции и других стран.
В самой компании пока не прокомментировали сбой в работе приложения.