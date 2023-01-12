В районах школьников отправили на онлайн обучение в Костанайской области

Фото из открытых источников
Информацию предоставили отдела образования.
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Амангельдинский район. 0-4 классы второй смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 5 м/с.
В Жангельдинском районе во 2 смены 0-4 классы переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -24.6 гр. ветер 3-6 м/с западный юго-западный.
0-9 классы II смены города Аркалыка переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -27 градусов, ветер 10 м/c/
Материал дополняется.