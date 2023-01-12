USD 462.2
EUR 496.45
RUB 6.69
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. В районах школьников отправили на онлайн обучение в Костанайской области

В районах школьников отправили на онлайн обучение в Костанайской области

Фото из открытых источников

Информацию предоставили отдела образования.

Амангельдинский район. 0-4 классы второй смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -25 градусов, скорость ветра 5 м/с.

В Жангельдинском районе во 2 смены 0-4 классы переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -24.6 гр. ветер 3-6 м/с западный юго-западный.

0-9 классы II смены города Аркалыка переведены в онлайн формат обучения. Температура воздуха -27 градусов, ветер 10 м/c/

Материал дополняется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Назарбаев больше не будет почетным сенатором
Следующая новость

Правительством утверждены правила легализации иностранных автомобилей