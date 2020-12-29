В районе имени Б.Майлина наградили волонтеров

В районе имени Беимбета Майлина подвели итоги уходящего года волонтёра. Для общественников он выдался насыщенным и сложным. Они были задействованы практически во всех сферах, волонтёры были помощниками и полицейским, и врачам, и просто местным жителям, особенно пожилым. Самым активным добровольцам за их труд вручили заслуженные награды.

В районе имени Беимбета Майлина состоялось закрытие года волонтера. В зале заседаний акимата прошла церемония награждения самых деятельных общественников.

«Волонтерство — это не просто бесплатная работа, а показатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему»,- говорит аким района имени Б.Майлина Кайсар Муржакупов.

На собрании руководитель молодежного ресурсного центра района имени Беимбета Майлина предоставил видео-ролик о проделаной работе и отметил, что за этот год работы проделано не мало, но предстоит сделать еще больше.

«В течение года было проведено более 250 акций по раздаче именно горячего питания, по раздаче также вещей, масок различных, дети сами шили»,- сказал руководитель молодежного ресурсного центра района имени Б.Майлина Еркин Назаров.

Более 15 тысяч масок было сшито волонтерами района имени Беимбета Майлина в период пандемии. В тот момент, когда они были в дефиците, когда люди нуждались в масках, активисты раздавали их населению района. Также волонтеры помогали полиции и медикам.

«На блокпостах стояла наша полиция, мы готовили для них горячее питание, развозили им. И в обед, и на ужин готовили. Потому что они охраняют нас, и мы их оберегали тоже. Совместно с нашей больницей районной забирали лекарства, развозили бабушкам. Кто не может пройти в больницу, наши волонтеры доставляли по адресам»,- рассказала методист молодежного ресурсного центра района имени Б.Майлина Мира Салимова.

Помимо всего вышеперечисленного волонтеры также принимали участие в поисках без вести пропавших детей.

«В этом году у нас пропадали две девочки в Осенкритовском сельском округе и наши волонтеры, благодаря им, так как мониторили социальные сети, и благодаря им, мы этих девочек обнаружили не далеко от данного села»,- сообщил первый заместитель начальника отдела полиции района имени Б.Майлина Кайрат Уразбаев.

Ксения в волонтерстве уже 3 года. Девушка рассказывает, что любит помогать пенсионерам и детям из многодетных семей. Ведь после проделанной работы так приятно смотреть в глаза полные неподдельной благодарности.

«Осенью, когда начал выпадать снег, естественно, нужно помочь бабушкам также почистить снег. Недавно начали поздравлять с наступающим Новым годом, чтобы бабушкам стало более уютней и теплее одинокопроживающим»,- заключила студентка Рудненского педагогического колледжа имени И.Алтынсарина Ксения Стецюк.

За активное участие в разноформатных областных конкурсах наградили 5 лучших волонтеров. Также грамотами и благодарственными письмами от акима района Беимбета Майлина за активное участие в реализации молодежной политики был удостоен 21 волонтер.

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