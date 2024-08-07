В районе Костаная приступили к сносу домов

Окрестности Костаная весной пережили масштабные паводки. Район колесных рядов полностью ушел под воду. Передвигаться здесь можно было только на лодке. Паводок прошел, а его последствия все еще ликвидируют.

Пострадало тут 110 домов, 74 из которых признали аварийными. И буквально на днях приступили к их сносу.

«Что касается пост утилизированных домов, в среднем один дом обходится государству — 1 миллион 700 тысяч. Они его сносят, демонтируют, вывозят на полигон, затем проводят дезинфекцию, рекультивацию, то есть должны сделать до конца. Сложность сейчас заключается в том, что они подключены в основном к газу. Сейчас работы проводятся по отключению от электричества, от коммуникаций и так далее», — отметил глава Костаная Марат Жундубаев.

7 домов уже снесли, завершить полностью эти работы здесь намерены в течение двух месяцев. Аким города отметил, что в перспективе на месте снесенных домов появится парк, который должен стать продолжением набережной Шагала. Останется 46 домов, но и их хотят в будущем снести.

«46 домов, которые останутся, нам надо их изъять, для того, чтобы здесь появилась рекреационная зона. Здесь она появится, потому, что вода здесь рядом, подтапливаная вероятность очень высока. Мы будем людям предлагать, ну, это не значит, что это окончательное решение. Если человек захочет, он там останется», — объяснил аким.

В целом, жизнь в «Колесных рядах» продолжается. Некоторые люди начали делать ремонт в своих домах. Каждой семье, чей дом пострадал, выделили по 7 миллионов тенге. В доме Азамата Тлеумурзина сейчас ремонт идет полным ходом. Он отмечает, что стены до сих пор не просохли, и поклеить обои он пока не может. В этом доме он со своей семьей прожил два года, и вложил в него не мало сил и средств.

«Полностью фундамент пострадал, я фундамент, практически заново ставил. Второе это пол, нам первое время не давали, сказали, ждите никаких работ не производите, потому что должна прийти комиссия. Мы ждали, ждали, и дождались до такой степени, когда пол заплесневел. Сами понимаете, подложка, доски до такой степени сгнили, что были водянистые, жидкие, полностью пол пришлось поменять», — рассказал Азамат Тлеумурзин.

Мужчина отмечает, что продать свой дом он уже точно не сможет. Но оценивать он его будет исходя из первоначальной стоимости, и вложенных туда денег. Если выйдет сумма, которая окупит это все, то он готов отдать дом государству. В целом же, в городском акимате отметили, что 80% жителей, уже готовы продать свои дома государству.

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