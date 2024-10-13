Сегодня в городе есть две подстанции скорой медпомощи. Одна из них центральная, которая находится по улице Победы. Вторая «Южная» расположена в районе КЖБИ. Большую часть города обслуживает центральная.

Однако, для оперативности работы медики отмечают, им необходима еще одна подстанция. Она может появиться совсем скоро в районе КСК.

«На данный момент в третьей поликлинике базируется их бригада неотложной помощи 4 категории. Наших бригад там нет круглосуточных. Мы ездим на вызовы в район КСК с Победы, 62. Ориентировочно со следующего года, мы посмотрим по нагрузке, и если возникнет необходимость, мы будем договариваться и открывать круглосуточную бригаду», — сказал и.о.главного врача Костанайской областной станции скорой медпомощи Давид Саркисян.

Давид Саркисян отмечает, что в последние годы район КСК заметно разросся, появились новые многоэтажки, туда заселились семьи, а каждая семья, по словам доктора, их потенциальные пациенты. Базироваться по предварительным данным подстанция будет в здании поликлиники номер три. Устные переговоры с руководством медучреждения уже были проведены, поэтому уверен Давид Саркисян, что проблем возникнуть не должно.

«Нам понадобится кабинет или два Тут зависит от возможностей поликлиники. Эти кабинеты не должны располагаться на третьем этаже, смена будет круглосуточной. И круглосуточно каши работники будут вынуждены на третий этаж подниматься с аппаратурой. Это должен быть кабинет на первом этаже, желательно с отдельным выходом, чтобы не через центральный, а желательно отдельный выход», — отметил Саркисян.

В целом, по словам врача сегодня у них не наблюдается проблем с кадрами. Станция активно работает с колледжами. Так, за период с 1 августа по 20 сентября были приняты 33 фельдшера и один врач. Фельдшеры — выпускники Костанайского и Аркалыкского колледжей.

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